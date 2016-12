Acidente com ônibus na via Dutra deixa um morto e 20 feridos

Um ônibus da Viação Pássaro Marrom bateu na traseira de uma carreta, no início da madrugada de hoje, na rodovia Presidente Dutra, causando a morte do motorista do ônibus e ferimentos em 20 passageiros. O acidente ocorreu no km 169,3 na pista sentido Rio de Janeiro, na altura de Jacareí. As causas ainda serão apuradas. O ônibus tinha saído da capital paulista com 46 passageiros rumo a Ubatuba, no litoral norte.

Dos 20 feridos, três foram socorridos em estado grave. Outros seis tiveram lesões consideradas moderadas e dez sofreram ferimentos leves, sendo levados para vários hospitais da região. Em razão desse acidente, a pista ficou interditada de 0h58 de hoje (30) até às 5h36. Durante esse atendimento às vítimas, o trânsito foi desviado para uma alça de acesso à rodovia.

A concessionária NovaDutra informou que foram acionadas dez equipes para socorrer as vítimas, entre as quais duas de resgate com equipamentos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e duas viaturas médicas de intervenção rápida, além do apoio do Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências (Grau), do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a assessoria de imprensa da Viação Pássaro Marrom, a empresa ainda está investigando as causas do acidente. No momento, está priorizando o atendimento às vítimas e seus familiares.

Com a demanda maior por conta do feriado de Ano Novo, a NovaDutra está estimando que 230 mil veículos passem por essa rodovia entre hoje (30) e amanhã (31) no sentido Rio de Janeiro e outros 158 mil devem trafegar no lado oposto. A expectativa da empresa é de que o movimento cresça mais à tarde, entre as 16 e 20h. Amanhã (31), o pico deve ocorrer entre 7h e 13h.