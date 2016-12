Com Cícero, São Paulo fecha o seu elenco para pré-temporada na Florida Cup

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vai dar uma pausa na sua atuação no mercado da bola nos próximos dias. Depois de assinar com o meia Cícero, a base do time que vai disputar Florida Cup, em janeiro, nos Estados Unidos, está definida. "Nosso elenco para a Florida Cup está fechado com a chegada do Cícero. Não deve sair ou chegar mais ninguém e já sabemos com quem nós vamos contar", afirmou José Jacobson, diretor de futebol tricolor. O meia, de 32 anos, acertou na quinta-feira (29) por duas temporadas com o clube. Além do ex-jogador do Fluminense, o time contratou o goleiro Sidão e os atacantes Wellington Nem e Neilton para 2017. O lateral esquerdo Júnior Tavares, que estava na base emprestado pelo Grêmio, assinou contrato de três temporadas e vai ser promovido ao time profissional por Rogério Ceni. Também da base, o meia Shaylon, que está emprestado pela Chapecoense, deve acertar a sua renovação e pode ser utilizado no profissional. No entanto, o clube ainda espera contratar um centroavante. O escolhido pelo técnico Rogério Ceni e a diretoria é o paraguaio Cristian Colmán. A diretoria já fez uma proposta para o Nacional do Paraguai, de pagamento parcelado de 1 milhão de dólares (R$ 3,25 milhões), porém não houve acordo. Ou seja, a única possibilidade de uma novidade nos próximos dias é de os paraguaios voltarem atrás e liberarem o jogador, de 22 anos. Por outro lado, o técnico Rogério Ceni não conta mais com Michel Bastos, Carlinhos, Mena, Hudson, Kelvin, Jean Carlos, Ytalo e o goleiro reserva Léo. O meia Daniel deve acertar com a Chapecoense e ficar fora do time, enquanto o volante João Schmidt, que recebeu oferta da Atalanta, da Itália, e pode assinar pré-contrato, está inscrito na Florida Cup e só deve deixar o clube no segundo semestre. A tática do São Paulo é a mesma utilizada pela diretoria em 2016. Depois de contratar alguns jogadores, o clube vai voltar a atuar no mercado e buscar as últimas peças para o elenco somente entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro.