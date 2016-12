Da Copa do Mundo ao UFC, Curitiba se consolida como destino nacional

Eventos atraíram mais de 4,5 milhões de turistas (foto: divulgação)

Curitiba foi gigante na recepção de turistas nos últimos anos. A Copa do Mundo em 2014, o UFC em 2016 e uma infinidade de eventos que neste ano devem atrair 4,5 milhões de pessoas à capital são exemplos do tamanho do desafio que é tornar a cidade mais acolhedora e receptiva aos visitantes e moradores com ações que promovam o desenvolvimento sustentável do turismo e, ao mesmo tempo, a mantenham como destacado destino turístico nacional e internacional.

Esse foi o objetivo traçado pelo Instituto Municipal de Turismo (Ctur) nos últimos quatro anos e alcançado durante a gestão de Gustavo Fruet. Atualmente, Curitiba é o 4º melhor destino turístico do país, está também entre os dez principais destinos turísticos indutores e, graças ao planejamento, tem conquistado aumento gradativo de visitantes a cada ano.

“Num período de inúmeras transformações na sociedade em que tanto se fala de colaboração, co-criação e criatividade, o Ctur passou com maestria por todos os desafios propostos, porque tudo o que realizamos foi por contar com a parceria de diversos players do trade turístico local que participaram ativamente e colaboraram com nossas conquistas”, afirmou o presidente do Ctur, Sérgio Roberto Domingues.

O trabalho de divulgação de Curitiba foi bastante abrangente neste período. Foram criados materiais que incentivaram novas formas de conhecer a cidade. Curitiba participou de diversos eventos nacionais e internacionais para atrair um número maior de visitantes. “Criamos e ampliamos novas políticas públicas de turismo e estivemos abertos a todos os pedidos de apoio e iniciativas que visavam colaborar com nossos objetivos”, complementou Domingues.

No âmbito de políticas públicas, a atual gestão aprovou o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) e o Plano Municipal de Turismo, com apoio e participação dos membros do Conselho Municipal de Turismo, composto por quase 30 associações e secretarias diversas. Em parceria com o Sebrae Paraná e o Curitiba Convention & Visitors Bureau (CCVB), foi elaborado uma proposta de Plano de Marketing Turístico de Curitiba, por meio de um estudo de posicionamento de imagem. O material contempla as últimas tendências de marketing turístico, direcionando as ações de posicionamento estratégico para o marketing digital.

O incentivo ao turismo de eventos e negócios foi estimulado com apoio a diversos eventos geradores de fluxo turístico, com destaque a realização de jogos e eventos como a Copa do Mundo 2014 FIFA, Ultimate Fighting Championship (UFC), a Conferência Mundial da Saúde e o Desafio Mundial de Resgate, entre outros. O turismo na realização de grandes eventos impacta economicamente mais de 50 segmentos, a começar por hotelaria, comércio, gastronomia.

A infraestrutura de atendimento aos visitantes e moradores de Curitiba foi ampliada e melhorada com a entrega do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no Jardim Botânico e também com a reinauguração do Ponto de Informações Turísticas (PIT) na Rodoferroviária. Para dezembro, está prevista a entrega do novo PIT no aeroporto internacional Afonso Pena, cujo atendimento é dividido juntamente com a prefeitura de São José dos Pinhais e Paraná Turismo.

O CAT Jardim Botânico supriu uma antiga demanda existente para atendimento e informações aos turistas. É inclusive estruturado para a utilização de pessoas com deficiência, banheiros com acessibilidade, espaço para descanso e um miniauditório para exibição de filmes promocionais da cidade. Também integra o projeto-piloto da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, oferecendo cadeiras de rodas para os visitantes com deficiência, proporcionando facilidades no deslocamento no interior do principal atrativo turístico da cidade. A revitalização da Praça da Espanha, no bairro Bigorrilho, também foi um marco da gestão assim como a implantação de nova sinalização turística. A cidade recebeu 190 placas bilíngues -120 delas placas viárias e 70 destinadas a roteiros para pedestres.

Mostrar Curitiba com seus atrativos e belezas sob novas perspectivas também foi um desafios cumpridos na administração Gustavo Fruet. “Criamos roteiros turísticos temáticos para levar os interessados por rotas ligadas à cultura, história, religião, gastronomia e aventura em nossa cidade e também região metropolitana. Os roteiros foram impressos em três idiomas e, com essa iniciativa, pretendemos valorizar os encantos de Curitiba e artistas como Paulo Leminski e Poty Lazarotto” explica a diretora de Turismo do Ctur, Cristiane Santos.

Os nove roteiros temáticos desenvolvidos são: Curta Curitiba a Pé, Sabores de Curitiba, Curitiba Fauna e Flora, A Curitiba de Leminski, Curta Curitiba Pedalando, Poty by Bike, Rotas Religiosas, Aventura e Ecoturismo em Curitiba e Arredores, além do Curta Curitiba com as Crianças especialmente criado para o público infantil e acompanhantes.