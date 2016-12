Ponte Rio-Niterói tem trânsito intenso; 370 mil veículos devem deixar a capital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O movimento já é intenso em direção à Região dos Lagos, no norte fluminense. Cerca de 370 mil veículos deverão cruzar a Ponte Rio-Niterói em direção ao balneário. Desde as primeiras horas da manhã desta sexta (30), o trânsito apresenta lentidão na ponte em direção a Niterói e também na Rodovia Niterói-Manilha (um trecho da BR-101), principalmente na chegada a Itaboraí, no Grande Rio. As informações são da Agência Brasil. As regiões dos Lagos, Serrana e da Costa Verde fluminenses são destino de diversos cariocas que deixam a capital do estado para passar a noite de Ano-Novo. A expectativa da concessionária Ecoponte, que administra a Ponte Rio-Niterói, o maior movimento deverá acontecer neste sábado, quando 90 mil automóveis deverão seguir em direção a Niterói. A segunda-feira (2) deverá ser o dia de movimento mais intenso no sentido contrário, principalmente na parte da manhã, quando são esperados cerca de 89 mil veículos. Em todo o período de festividades, entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro, cerca de 1,6 milhão de veículos passarão pela via. A Ecoponte faz operação especial de socorro de inspeção, para garantir maior fluidez no trânsito.