Apesar de choques em Damasco, cessar-fogo na Síria é respeitado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cessar-fogo em vigor na Síria desde a meia noite era globalmente respeitado nesta sexta-feira (30) pelo regime de Bashar al Asad e por grupos rebeldes, apesar de alguns enfrentamentos isolados que, em princípio, não colocam o acordo com risco. Durante a noite, houve alguns incidentes e nesta manhã o OSDH (Observatório Sírio para os Direitos Humanos) informava sobre conflitos na região de Damasco, sem detalhar seu alcance. O acordo de cessar-fogo, apadrinhado por Rússia e Turquia, não inclui rebeldes do grupo terrorista Estado Islâmico. Conquistado sem a intervenção dos Estados Unidos, foi anunciado na quinta-feira (29) pelo presidente Vladimir Putin e confirmado pelo exército sírio e a oposição em exílio. O acordo prevê também o início das negociações de paz em Astana, para dar fim à guerra. "Não houve violações importantes deste cessar-fogo", afirmou nesta sexta à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório. "Desde meia noite não morreu nenhum civil", completou. Correspondentes da AFP no território rebelde indicaram que a situação era calma no início da trégua. EM DAMASCO Nos arredores de Damasco houve registro de enfrentamentos nesta sexta. Não há ainda informações sobre qual dos lados deu início às hostilidades na região de Wadi Barada, a noroeste da capital síria, afirmou o OSDH. As partes se acusam mutuamente de ter iniciado os combates. "Os enfrentamentos persistem próximo aos povoados da região de Wadi Barada, onde também há ataques aéreos de helicópteros contra grupos rebeldes", segundo o diretor. A região a 15 km da capital é a principal fonte de água de Damasco. Há uma semana a capital sofre com a falta de abastecimento e o governo acusa rebeldes de ter contaminado a água que chega a Damasco. "Nesta manhã, os bombardeios eram muito fortes e fizeram a nossa casa tremer mais de uma vez", disse um habitante da região. Segundo a ONU, quatro milhões de pessoas estão sem água desde 22 de dezembro.