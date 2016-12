Greca decide ir à posse em ônibus elétrico verde

O ônibus que Greca usará na posse, domingo (foto: divulgação)

O prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), anunciou nesta sexta-feira que irá à posse, no próximo domingo (01) em um ônibus da cor verde, junto com uma foto do veículo. A informação foi divulgada em sua página no Facebook. "Vamos à posse - meus secretários, Margarita e eu , de onibus Volvo ElectriCity padrão Euro6. Para simbolizar nosso olhar para o futuro da cidade ecológica. Nosso compromisso com novas energias", explicou Greca.

"O busão foi plotado em cor verde esperança - broto de folha nova. Vamos retomar a renovação da frota. Basta de poluição!", afirmou o prefeito eleito. Segundo ele, em Gotemburgo, na Suécia, os veículos elétricos da Volvo estão em operação há um ano. E em um ano de operação, o elétrico híbrido deixou de emitir 30 toneladas de dióxido de carbono quando comparado ao onibus movido só a diesel.

De acordo com Greca, o elétrico híbrido permite a recarga da bateria do motor elétrico nos pontos finais de embarque e desembarque de passageiros. O tempo de recarga total é de, no máximo, 6 minutos.

A bateria também é recarregada com a energia gerada pelas frenagens. A vantagem é sua maior autonomia no modo 100% elétrico e a consequente redução de consumo de combustível e de emissão de poluentes. Sua tecnologia permite uma autonomia de até 70% do tempo de operação no modo elétrico.

Outro diferencial do veículo é a flexibilidade de operação, podendo operar em modo 100% elétrico em áreas definidas e em modo híbrido em qualquer parte do percurso. "A fábrica Volvo da CIC emprega 4200 funcionários e é um ativo econômico valioso para Curitiba", disse Greca.

Greca será empossado como Prefeito de Curitiba no domingo, dia 1º. de janeiro, às 16h00 na Câmara Municipal de Curitiba e às 18h00 no Memorial de Curitiba, aberta ao público da cidade. O local é praça coberta do Rio Iguaçu, diante do painel produzido pelo artista Sérgio Ferro, que retrata a história, as lutas, as dores e a vitória do povo.