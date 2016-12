Mylena Jardim, de 17 anos, vence 'The Voice'

Em tributo a George Michael, que morreu no domingo, Mylena cantou "Freedom"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por pouco (dois anos), Mylena Jardim, de 17 anos, não esteve na edição mirim do "The Voice". Ser mais jovem que seus oponentes na versão adulta do reality não a atrapalhou, e a mineira saiu vencedora da final do programa na noite de quinta (29). Em tributo a George Michael, que morreu no domingo (25), Mylena cantou "Freedom", num dueto com Anna Akisue, eliminada nas etapas anteriores. Dividiu o número de "Say, Say, Say" (Paul McCartney) e, no solo, apresentou "Carnavália" (Tribalistas). Já premiada, a vencedora cantou "Olhos Coloridos", de Sandra de Sá: a primeira música de seu repertório no "The Voice", que interpretou na primeira etapa de eliminações. Com ela, fez as cadeiras de todos os jurados (Michel Teló, Cláudia Leitte, Carlinhos Brown e Lulu Santos) se virarem para ela --o gesto significa a aprovação dos técnicos da competição. Inicialmente escolhida por Cláudia Leitte, a mineira foi "roubada" por Michel Teló, que passou a ser seu técnico após uma das fases do programa. A possibilidade de um técnico desfalcar o time de outro foi uma das novidades da edição. Com 34% dos votos do público, Mylena leva R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. A atração volta ao ar, na versão mirim, em 8 de janeiro, um domingo --agora, sem Tiago Leifert, que assumirá o "Big Brother Brasil". Em seu lugar, André Marques apresentará o "The Voice Kids".