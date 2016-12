Destaques da programação (de 31 de dezembro a 6 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 31 Record, 15h30. DE VOLTA À ILHA DA IMAGINAÇÃO Título original: Return to Nim's Island Produção: Austrália, 2013 Direção: Brendan Maher Elenco: Bindi Irwin, Toby Wallace, John Waters Nim é uma jovem decidida a proteger sua ilha de caçadores ambiciosos, que ameaçam a existência de seu refúgio e da natureza do local. Em uma tentativa de salvar a ilha, Nim se junta a Edmund, que fugira do continente. - DOMINGO, 1º Globo, 15h38. LANTERNA VERDE Título original: Green Lantern Produção: EUA, 2011 Direção: Martin Campbell Elenco: Blake Lively, Temuera Morrison, Ryan Reynolds, Peter Sasgaard Hal Jordan é um imprudente piloto de aviões que foge de qualquer responsabilidade. Sua vida muda, porém, ao ser envolto em uma redoma verde e levado até um extraterreste prestes a morrer, chamado Abin Sur, que transforma Hal no Lanterna Verde. - SEGUNDA, 2 Globo, 22h15. MALÉVOLA Título original: Maleficent Produção: EUA, 2014 Direção: Robert Stromberg Elenco: Angelina Jolie, Elle Fanning, Shalrto Copley, Lesley Manville, Imelda Staunton, Juno Temple Malévola leva uma vida idílica, crescendo em um pacífico reino em uma floresta, até que o dia em que um exército invasor de humanos ameaça a harmonia da região. Malévola surge como a mais feroz protetora da região, mas acaba sendo vítima de uma impiedosa traição — um acontecimento que começa a transformar seu coração outrora repleto de pureza em pedra. Determinada a se vingar, Malévola enfrenta uma batalha épica contra o rei dos humanos e, como consequência, amaldiçoa sua filha recém-nascida, Aurora. - TERÇA, 3 Globo, 01h00. ANTI-HERÓIS Título original: The Son Of No One Produção: Reino Unido, 2011 Direção: Dito Montiel Elenco: Channing Tatum, Al Pacino, James Ransone, Ray Liotta, Katie Holmes, Juliette Binoche Jonathan e um jovem policial bem sucedido que recebe a missão de trabalhar em uma delegacia do Bronx, bairro de classe operaria onde cresceu. Mas sua felicidade começa a ser destruída quando um antigo segredo da adolescência ameaça vir à tona, colocando em risco a vida de todos. Agora ele precisa encarar a dura realidade. - QUARTA, 4 Globo, 15h13 PLANETA 51 Título original: Planet 51 Produção: Espanha, 2009 Direção: Jorge Blanco/Javier Abad O capitão Charles Baker acredita ser o primeiro ser vivo a chegar ao planeta 51. Ao pousar descobre que está enganado. O planeta e habitado por uma grande população de seres verdes, que temem a chegada de alienígenas. Tendo apenas a ajuda de seu robô Rover e de Lem, um novo amigo, o capitão precisa evitar ser preso, provar que não é mau e evitar que gente com mas intenções se aproveite do planeta e de seu povo. - QUINTA, 5 Globo, 15h13 RADIO REBEL Título original: Radio Rebel Produção: EUA, 2012 Direção: Peter Howitt Elenco: Debby Ryan, Sarena Parmar, Adam Dimarco, Atticus Mitchell, Merritt Patterson, Allie Bertram Tara Adams é uma menina super tímida que evita falar com todos, mas, na privacidade de seu quarto, faz transmissões na estação de rádio mais popular de Seattle, que pertence ao seu padrasto. - SEXTA, 6 Globo, 15h12 Lara Croft: Tomb Raider Título original: Lara Croft: Tomb Raider Produção: EUA, Alemanha, Japão e Reino Unido, 2001 Direção: Simon West Elenco: Daniel Craig, Iain Glen, Richard Johnson, Angelina Jolie, Noah Taylor, Jon Voight Explorar impérios perdidos, descobrir tesouros e lutar em combates mortais é o dia-a-dia da aventureira Lara Croft. Mas um antigo segredo de seu pai a leva ao seu maior desafio: o triângulo de luz, uma relíquia lendária que altera tempo e espaço. Lara precisa encontrar o triângulo antes que caia nas mãos de uma sociedade secreta que quer dominar o mundo.