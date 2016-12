Corintiano chamado de 'novo Sócrates' vira aposta de Carille em 2017

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Figueiredo, 20 anos, ainda não estreou pelo Corinthians, mas está nos planos para a próxima temporada. Destaque das divisões de base do clube neste ano, ele foi promovido recentemente e tem sido trabalhado para compor o grupo definitivamente em 2017. Quem assegura é o treinador Fábio Carille. "Vou querer, sim, a presença dele. Estou acompanhando o Rodrigo há uns três anos", disse o ex-auxiliar técnico ao UOL Esporte. "Ele não conseguiu a sequência nos profissionais. Chegou da base, teve um problema muscular e demorou a se recuperar porque era uma lesão de grau alto. Ele voltou a treinar, mas machucou a mesma perna. Só nos últimos dias do ano voltou a treinar", descreve Carille. A estadia curta no campo com os profissionais, porém, foi suficiente para Rodrigo chamar a atenção em alguns treinamentos. "No pouco tempo em que ele treinou, todos olharam e 'opa'. É um jogador diferente, um articulador, que organiza mesmo todo o jogo", complementou Fábio Carille. Em contatos recentes com a diretoria do Corinthians, o estafe de Rodrigo Figueiredo foi informado sobre a intenção de mantê-lo no elenco principal em 2017. Será a oportunidade de cumprir uma expectativa criada desde setembro de 2013: na ocasião, o comando da base acertou a contratação do garoto que era formado pelo Red Bull Brasil. Empresário de Rodrigo desde aquele tempo, Wagner Ribeiro chegou a fazer uma comparação ousada com Sócrates, um dos maiores ídolos de toda a história corintiana. Ao longo dos dois primeiros anos de clube, as avaliações sobre Rodrigo Figueiredo eram similares: um jogador muito técnico, mas que ainda carecia de mais força e personalidade para se impor de verdade. Até por isso, o meia foi banco de reservas em todas as edições da Copa São Paulo que jogou com o Corinthians. Mas, nos últimos meses, o salto que se esperava dele foi confirmado. Em entrevista coletiva na quarta-feira, Osmar Loss, treinador do sub-20, apontou justamente isso. "Muitos aqui acham que a nossa derrota para o Botafogo (recente, em final do Brasileiro Sub-20) se deveu à ausência dele, que estava machucado", disse. "O Rodrigo tem qualidade técnica acima da média. Ele amadureceu aos poucos. Está no Corinthians desde os 17 anos [hoje, tem 20], crescendo as suas partes física e mental. O grande pulo de qualidade aconteceu no último ano", definiu. Fábio Carille, inclusive, faz planos para Rodrigo Figueiredo na pré-temporada. Uma das ideias é observar, nos treinamentos, quais as possibilidades de uso do jogador. Inicialmente, o treinador o vê como um meia-atacante, para atuar centralizado e próximo ao centroavante, ou um jogador de beirada, com possibilidade de flutuação do lado para o centro. Mas Carille quer saber se Rodrigo também pode jogar mais recuado, como meio-campista de área a área, no sistema 4-1-4-1. Há um aliado nessa adaptação: o próprio Osmar Loss, que será auxiliar dos profissionais corintianos após a Copa São Paulo. Melhor para Rodrigo Figueiredo.