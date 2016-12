Atlético contrata vice-artilheiro da Libertadores de 2014

Redação Bem Paraná com informações do Uol

Felipe Gedoz, de 23 anos, estava no Club Brugge, da Bélgica (foto: divulgação)

O Atlético-PR confirmou nesta sexta (30) a contratação de Felipe Gedoz, de 23 anos, que estava no Club Brugge, da Bélgica. O jogador nascido no Rio Grande do Sul nunca atuou profissionalmente no Brasil e foi vice-artilheiro da Libertadores de 2014 jogando pelo Defensor-URU. O contrato firmado com o time paranaense é de três temporadas.

Felipe Gedoz estreou profissionalmente longe do Brasil. O jogador atuou no sub-19 do Defensor do Uruguai e subiu de categoria também na equipe uruguaia.

O jovem de 23 anos atuou nas categorias de base do Juventude, do Carazinho e Guarani, do Rio Grande do Sul. Ele será o camisa 10 do Atlético-PR.

"Para mim é um sonho de criança. Estive muito tempo fora com as experiências no Uruguai e na Bélgica. Então, estou muito feliz em poder voltar ao meu país e espero mostrar meu futebol aqui", disse o jogador ao site oficial do Atlético-PR. "Poder realizar esse sonho em um clube com a grandeza do Atlético é especial. Um clube com nível europeu. Estou muito satisfeito e espero dar muitas alegrias ao torcedor", completou.

Gedoz já atuou na Libertadores, pelo Defensor do Uruguai, em 2014, quando marcou quatro gols em 10 jogos e foi o vice-artilheiro do torneio. "Por ser jovem, ter sido o vice-goleador da Libertadores foi algo muito marcante. Voltar a jogá-la é muito gratificante para mim. São jogos muito competitivos e acredito que estou pronto para essa competição", ressaltou.

O Santos chegou a entrar em contato para tentar contratar Felipe Gedoz, mas Dorival Júnior vetou a contratação do atleta.