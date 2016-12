Criança de 4 anos morre e pais ficam feridos em acidente no Norte do Estado

Redação Bem Paraná com informações do G1

30/12/16 às 12:21 Redação Bem Paraná com informações do G1

Uma criança de 4 anos de idade morreu e os pais ficaram gravemente feridos em um acidente na madrugada desta sexta-feira (30) na BR-376, em Sarandi (região Norte). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro com placas de Maringá em que a família estava saiu da pista, atravessou a via marginal, bateu em uma árvore e capotou. Todos os ocupantes foram lançados para fora do veículo e nenhum dos dois adultos tinha habilitação para dirigir.

A polícia ainda não sabe dizer quem conduzia o veículo no momento do acidente. Além disso, a criança também não estava acomodada no assento de elevação, equipamento que é obrigatório. Até o final da manhã desta sexta-feira, o casal permanecia internado em estado grave no Hospital Metropolitano de Sarandi.