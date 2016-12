Réver aposta em permanência no Fla e vê definição nos próximos dias

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Réver nem sequer pensa em deixar o Flamengo ao término do contrato -30 de junho de 2017. Eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro pelo prêmio Bola de Prata, ele deu a volta por cima na carreira e se consolidou como uma das lideranças do Rubro-negro. Tanto que a diretoria negocia há algum tempo junto ao Internacional, com quem o jogador tem vínculo até a metade de 2018, a extensão do compromisso. A situação, inclusive, já era para estar definida no cenário ideal. Apesar disso, Réver aposta que a permanência na Gávea é o caminho mais provável e deve ser sacramentada nos próximos dias, bem antes do fim do contrato com o Rubro-negro. "Eu disse que gostaria de sair de férias com a situação definida, mas isso ainda não aconteceu. Espero que tudo aconteça da melhor forma possível. Tenho mais seis meses de contrato e desejo permanecer no clube. Acredito que o Flamengo também tenha pressa por isso. Creio que a situação será definida nos próximos dias", afirmou o zagueiro ao UOL Esporte. A questão envolvendo Réver pode passar pelo interesse do Inter no atacante Marcelo Cirino. No entanto, os planos do Flamengo para manter o zagueiro vão além dessa possibilidade. Réver, atualmente, é um investimento desejado pela diretoria, pois se trata de um líder que virou ponto de equilíbrio do sistema defensivo rubro-negro. O zagueiro tem a certeza de que as coisas se resolverão e não imagina algo diferente disso. Para quem deseja escrever o nome na história do clube não resta outro caminho. "Não sei como está a situação envolvendo o Cirino. Independentemente de qualquer coisa, Flamengo e eu desejamos a permanência. Fui muito bem acolhido e pretendo continuar a história com títulos. Ainda não conquistei nada aqui, apenas algumas boas atuações. Não quero encerrar o ciclo dessa maneira", encerrou.