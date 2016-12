Prefeitura de Curitiba volta a negar atrasos em pagamentos a hospitais

A gestão do prefeito Gustavo Fruet (PDT) voltou a negar hoje que haja atrasos nos repasses do município aos hospitais que atentem ao Sistema Único de Saúde em Curitiba. Em nota divulgada pela prefeitura, o secretário Municipal de Saúde de Curitiba, Cesar Monte Serrat Titton, disse lamentar "a triste exploração político-midiática por parte da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), que protocolou representação junto aos Ministérios Públicos Estadual e Federal alegando atraso da Prefeitura de Curitiba no pagamento aos hospitais" da Capital.

Titton garantiu que não há atrasos de repasses e que Curitiba só começou a receber aportes na última segunda-feira (26). Nesta sexta-feira (30), segundo ele, o Diário Oficial da União reforça que havia dívida com Curitiba ao começar a publicar habilitações para repasses de recursos a serviços próprios e contratados do município que aderiram a portarias do Ministério da Saúde em 2014 e 2015 - o conjunto total devido pelo MS a Curitiba é da ordem de R$ 44 milhões. Além disso, a Prefeitura de Curitiba diz que até a data desta sexta-feira (30) ainda não foi notificada sobre a referida representação.

"É uma pena que os técnicos da SESA que conhecem a Portaria 2617 de 2013, não tenham explicado a quem fez tal ação e a protocolou no Ministério Público, que não há atraso, visto que os recursos de Média e Alta Complexidade - MAC, começaram a ser apropriados em conta no dia 26/12. Também é uma pena que preocupação em grau semelhante não ocorra com a falta de cumprimento por parte do Ministério da Saúde de tantas outras portarias, a que Curitiba e seus prestadores aderiram em 2014 e 2015. Pelo visto, algumas começarão a ter efeito financeiro em 2017, mas Curitiba fecha 2016 com R$ 44 milhões a menos na MAC que o previsto e devido" afirmou Titton.

A prefeitura alega que mesmo sem ter recebido todos estes recursos, já pagou aos hospitais cerca de R$ 18 milhões neste mês de dezembro, e o restante será imediatamente empenhado e pago assim que houver disponibilidade de recursos.

E que apesar da redução de aportes do Ministério da Saúde para Curitiba em 2014, e ainda maior redução no ano de 2015, em 2016, tais aportes a Curitiba voltaram ao mesmo patamar de 2014, embora não ao pico de valores recebidos em 2013, afirma o município. Ainda assim, diz a nota, os hospitais contratualizados de Curitiba já receberam neste ano R$ 420 milhões, o que é 21% a mais do que receberam em 2013.

"Enquanto isso, na indecisão desses repasses, Curitiba não mediu esforços para manter os serviços de média e alta complexidade em toda cidade, garantindo o atendimento à população da cidade e de todos os municípios que tem a capital como referência no SUS" alegou Titton.