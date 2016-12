Com novo trajeto, São Silvestre terá mais Centro e menos Barra Funda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 92ª São Silvestre, que ocorre na manhã deste sábado (31) em São Paulo, tem novidade no percurso de 15 km. As ruas da Barra Funda -Olga, Margarida e adjacências-, por onde até o ano passado os corredores passavam e de onde se avista o Memorial da América Latina, foram retiradas do itinerário. "O trecho foi transferido para maior segurança e comodidade. As ruas [da Barra Funda] estreitas e muito próximas à largada estavam causando congestionamento entre os competidores", informa o comitê organizador. O novo trajeto inclui mais voltas no centro histórico, principalmente nos entornos da praça da República. Se perde o Memorial, o corredor e o espectador, por outro lado, ganham a chance de contemplar velhos pontos da capital, como a Biblioteca Mário de Andrade e a Câmara Municipal. A prova de rua é uma das mais tradicional da América Latina, com edições desde 1925,sem interrupções. Como ocorre desde 2014, inscreveram-se 30 mil corredores, o limite do evento. Entre eles, 72 homens e 46 mulheres representam a elite. A largada, em frente ao Masp, e a chegada, em frente ao prédio da Gazeta, ocorrem na avenida Paulista. NA PISTA As alterações no trajeto fizeram diminuir o número de curvas, o que deve tornar a prova mais rápida neste ano. A organização acredita que em um dia com temperatura por volta dos 25ºC e uma corrida com disputa acirrada pela liderança, o tempo pode ser até 20 segundos menor. O recorde entre os homens pertence ao queniano Paul Tergat (43min e 12s, em 1995). Entre as mulheres, a também queniana Priscah Jeptoo (48min48s, em 2011). Os favoritos desta edição são os campeões de 2016, o queniano Stanley Biwott e a etíope Ymer Wude Ayalew, que tenta a quarta vitória. Adversária de peso para Ayalew deve ser a queniana Jemima Sumgong, ouro na maratona da Rio-2016. O mineiro Giovani dos Santos, quinto e melhor do país na edição passada, é a aposta entre os brasileiros. "Já fui cinco vezes pódio na prova. Está na hora de buscar o topo. Esse é o objetivo", afirmou dos Santos em entrevista coletiva nesta quinta (29). No feminino, destaque a Joziane Cardoso, que neste foi ouro na Meia Maratona do Rio e prata na Meia Maratona de São Paulo e na Volta da Pampulha, em Belo Horizonte. A última vitória de um brasileiro foi em 2010, com Marílson dos Santos. Entre as mulheres, ocorreu em 2006, com Lucélia Peres. O maior período do país sem vitórias foi 33 anos. O jejum durou de 1946 a 1979. Em 1980, Zé João venceu a prova. SÃO SILVESTRE 15 curiosidades sobre a prova 1 - NOME E DATA Dia 31/12 é o dia de São Silvestre, santo que foi papa de 314 a 335, durante o império romano de Constantino 1º, o primeiro a se converter ao cristianismo 2 - PRIMEIRA PROVA Idealizada pelo jornalista Cásper Líbero (1889-1943), ocorreu em 1925, teve 48 participantes, sendo que 37 cruzaram a linha de chegada 3 - PRIMEIRO VENCEDOR Foi Alfredo Gomes, que um ano antes havia sido o porta-bandeira do Brasil na Olimpíada de Paris 4 - TRADIÇÃO Desde 1925, a São Silvestre nunca deixou de ser realizada -nem em 1932, ano da Revolução Constitucionalista, nem durante a Segunda Guerra Mundial, 1938-1944 5 - FESTA BRASILEIRA Entre 1925 e 1944, apenas brasileiros e estrangeiros que residissem no país podiam participar. No período, os paulistas só não venceram três edições: 1927 e 1929, em que o vencedor foi o italiano Heitor Blasi; e 1941, quando o mineiro José Tibúrcio dos Santos quebrou a hegemonia paulista 6 - ELAS Em 1975, quando a ONU (Organização das Nações Unidas) declarou o "Ano Internacional da Mulher", a prova feminina da São Silvestre foi realizada pela primeira vez, acompanhando tendência de cada vez mais mulheres participarem de corridas de rua 7 - JEJUM O maior período sem um brasileiro vencer a prova foi 33 anos, de 1946 a 1979. O jejum foi quebrado por José João da Silva, que venceu em 1980 8 - É HEXA Entre as mulheres e no geral, a maior campeã é a portuguesa Rosa Mota. Venceu seis vezes consecutivas (de 1981 a 1986) 9 - É TETRA Embora entre os homens o maior campeão seja o queniano Paul Tergat, com cinco conquistas, o único a vencer quatro provas seguidas foi o equatoriano Rolando Vera (1986/87/88/89) 10 - A VEZ DELAS Demorou 20 anos para uma brasileira vencer a prova feminina, cuja primeira edição foi em 1975. Em 1995, Carmem Oliveira chegou em primeiro 11 - DA NOITE PRO DIA A principal marca registrada da prova, ser disputada à noite, durou até 1988. Em 1989, ocorreu a primeira São Silvestre diurna -a largada foi à tarde 12 - 15 KM O percurso variou ao longo dos anos, sendo o menor já registrado de 5,5 km (1942-1945). Em 1991, foram estabelecidos os 15 km. Alteração visou a inclusão da prova no circuito internacional de corridas de ruas 13 - CHEGADA NO IBIRA Em 2011, o trajeto sofreu uma alteração determinante e a chegada passou a ser ao lado do parque Ibirapuera. A mudança durou só um ano 14 - ALVORADA Em 2012, a prova passou a ser realizada nas manhãs do dia 31 de dezembro, e a chegada foi devolvida à avenida Paulista 15 - LOTAÇÃO MÁXIMA Desde 2014, o número de corredores que participam da prova anualmente é limitado a 30 mil pessoas. Nem todos são de elite VIAS BLOQUEADAS Todo o percurso da corrida estará interditado total ou parcialmente das 6h30 às 13h. Veja todas as vias que a corrida percorre: - avenida Paulista - Túnel José Roberto Fanganiello Melhem - avenida Doutor Arnaldo, sentido Lapa - rua Major Natanael - rua Desembargador Paulo Passaláqua - avenida Pacaembu, sentido marginal Tietê - viaduto Pacaembu - avenida Doutor Abrahão Ribeiro - avenida Norma Pieruccini Giannotti, sentido Centro - avenida Rudge - viaduto Orlando Murgel - avenida Rio Branco - avenida Ipiranga - avenida São João, sentido bairro - praça Júlio de Mesquita - alameda Barão de Limeira - avenida Duque de Caxias - largo do Arouche (rotatória) - avenida Vieira de Carvalho - praça da República, sentido praça João Mendes, - rua Conselheiro Crispiniano - rua Coronel Xavier de Toledo - rua Sete de Abril - rua Doutor Bráulio Gomes - rua da Consolação - viaduto Nove de Julho - viaduto Jacareí - rua Dona Maria Paula - avenida Brigadeiro Luis Antônio, sentido bairro