Urbs diz que repassou R$ 694 milhões a empresas de ônibus

O ano de 2016 termina com a Urbs deixando totalmente em dia os repasses às concessionárias do transporte coletivo, diz a prefeitura de Curitiba. Em 2016, as operadoras receberam R$ 694 milhões do Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC). Para o início do ano, conforme previsão contratual, os repasses dos créditos relativos aos dias 28 e 01/01 já estão programados para a próxima segunda e terça-feira (2 e 3) respectivamente.

Ao longo do ano, em diversas oportunidades a Urbs antecipou o prazo de pagamento para o dia seguinte (D+1) e até no mesmo dia do serviço prestado (D+0), auxiliando o fluxo de caixa das empresas. Outro aspecto importante nesse sentido, é que o pagamento em dinheiro das passagens (em torno de 40%) entra diretamente no caixa das empresas, representando na prática uma antecipação de 48 horas nos repasses.

Com a integração do transporte para os usuários urbanos e metropolitanos, mantida e consolidada junto a treze cidades da região, Curitiba mantém a tarifa única mesmo para quem vai para fora do Município. Além disso, quem chega na cidade através da rede integrada, não paga uma segunda passagem.

Também, muito importante nesse momento de recessão econômica, Curitiba encerra o ano com a tarifa usuário mais baixa na rede integrada com o sistema metropolitano.