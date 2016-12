Baby e Casagrande só se beijaram após três meses de namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O namoro de Baby do Brasil e Casagrande é à moda antiga: nos primeiros três meses, houve apenas beijo no rosto. Com a paixão crescente, admitida por ambos, eles pretendem se casar em breve. As revelações foram feitas ao "Fantástico", em entrevista que irá ao ar no próximo domingo (1º). O bate papo, de acordo com o casal, é para por fim às especulações que surgiram desde que o relacionamento veio a público. Na conversa com Renata Ceribelli, o comentarista esportivo disse que o relacionamento com Baby o tem auxiliado a "manter o equilíbrio". Com a nova parceira, diz, não sente vontade de beber -ele está longe do álcool há bastante tempo, embora admita ter receio de uma recaída. A religião é outro ponto abordado na entrevista. A cantora é pastora e fundadora do Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo. Por influência da namorada, Casagrande tem se aproximado da religião. "Ela é uma pastora, tem todos os compromissos espirituais dela, agora estou muito mais próximo disso também. Não sou evangélico, mas vou com ela em alguns cultos e claro que tenho Jesus muito mais próximo de mim agora. Isso fez com que a gente resolvesse caminhar juntos mesmo", afirmou em entrevista recente ao UOL.