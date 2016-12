PRF apreende carga de 27 mil pacotes de cigarro na BR-376

(foto: PRF/divulgação)

Na tarde de quinta-feira (29), agentes da PRF abordaram um caminhão Scania na BR-376, km 298, por volta das 15h30, conduzido por um motorista de 49 anos. Durante a vistoria, foram encontrados, na carreta, 27 mil pacotes de cigarros contrabandeados, que estavam indo de Maringá para Curitiba.

Além disso, o caminhão estava portando placas de outro veículo, com as mesmas características, para se furtar à fiscalização.

Diante dos fatos, o motorista, o caminhão e a carga de cigarros, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, foram encaminhadas à Polícia Federal de Londrina, para o registro dos crimes de contrabando e adulteração de sinal identificador do veículo.