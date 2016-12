Mulher de embaixador grego diz que sofria agressões do marido

Redação Bem Paraná com informações do Uol

30/12/16 às 17:54 Redação Bem Paraná com informações do Uol

A mulher do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, disse em depoimento à polícia que era agredida pelo marido regularmente, segundo informações obtidas pela reportagem do UOL junto a investigadores do caso. A última agressão a Françoise Amiridis teria ocorrido na semana passada, quando o casal e a filha chegaram a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para passar as festas de fim de ano.

Segundo contou à reportagem do UOL uma pessoa que conhece Françoise, há cinco anos ela também reclamou que Kyriakos a agrediu durante uma briga, na Holanda. O casal se conheceu entre 2001 e 2004, quando o hoje embaixador foi cônsul-geral da Grécia no Rio de Janeiro. Françoise é natural de Nova Iguaçu.

Depois do primeiro período no Brasil, o diplomata grego ocupou o mesmo cargo em Rotterdan, na Holanda, até 2008. O casal tem uma filha de dez anos. O irmão de Françoise, Francisco Oliveira, confirmou à reportagem que ela morou na Europa com Kyriakos.

Questionado sobre a relação entre os dois, Oliveira disse desconhecer que ele a agredia e classificou o cunhado como um homem tranquilo e simples. Segundo ele, o relacionamento já dura aproximadamente 15 anos, mas ela foi "assumida por ele" como mulher apenas no ano passado. Irmã da embaixatriz, Jane Oliveira afirmou que Kyriakos era uma "pessoa maravilhosa".

A principal linha de investigação da polícia é de que o embaixador foi assassinado, vítima de um crime passional. Françoise. o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho e um primo dele, identificado apenas como Eduardo, estão na delegacia. Os dois homens estão presos temporariamente, e a polícia aguarda uma decisão judicial para prender também a mulher do embaixador.

A prisão temporária é válida por cinco dias, prorrogáveis por mais cinco. Os investigadores encontraram, na casa em que o casal estava hospedado, um sofá com manchas de sangue. O móvel foi levado pela madrugada para a delegacia e passou por perícia.

Um carro alugado pelo embaixador foi encontrado queimado. O corpo carbonizado que estava no veículo foi encaminhado para o IML (Instituto de Medicina Legal), onde passa por perícia para ser identificado. Segundo relato obtido pelo UOL junto a investigadores do caso, Moreira Filho disse ter um caso amoroso com Françoise, que, em depoimento, confirmou a informação, mas negou envolvimento no crime. Até o momento, os policiais não sabem como Kyriakos teria sido morto.

Um homem que se identificou como advogado do PM esteve na sede da especializada, mas não conversou com a reportagem.