Conta de luz terá bandeira tarifária verde em janeiro, diz Aneel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou nesta sexta-feira (30) que as contas de luz terão bandeira tarifária verde no mês de janeiro de 2017, o que significa que não haverá cobrança extra dos consumidores. O Agência divulgou que a manutenção da bandeira verde se deve a uma condição hidrológica favorável, que determinou o acionamento de térmica com custo variável unitário de R$ 128,65 por megawatt-hora -abaixo, portanto, dos 211,28 R$/MWh, que é o teto para a bandeira tarifária verde. Quando os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão muito baixos, são acionadas as bandeiras amarela e vermelha para pagar a geração de energia por térmicas. A bandeira amarela representa um custo adicional de R$ 1,50 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Na bandeira vermelha, o adicional é de R$ 3,00 (patamar 1) e R$ 4,50 (patamar 2).