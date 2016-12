PRF apreende veículo com 239 registros de fuga do pedágio

Redação Bem Paraná com informações da PRF

30/12/16 às 18:11 - Atualizado às 18:12 Redação Bem Paraná com informações da PRF

Na noite de quinta-feira (30), durante ronda na BR-277, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um Ford Ka, na altura do km 703, em Santa Terezinha de Itaipu (região Oeste). Durante a vistoria, a motorista, apesar de habilitada, estava dirigindo sem possuir CNH, segundo a PRF. O veículo estava com o licenciamento atrasado e não possuía o pneu sobressalente, o estepe.

Ainda, durante consultas, foi verificado, de acordo com os policiais, que o veículo possui 239 evasões de pedágio, ou seja, 239 vezes que passou pelas praças de pedágio sem pagar o referido valor, desde 2014. A primeira evasão foi no dia 19/07/2014 e a última, minutos antes da abordagem. O valor de todas essas evasões alcançou R$ 3.301,50 e já foi cobrado pela concessionária que administra o trecho.

Além desse valor, o veículo possui mais de R$ 3 mil em multas. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido no pátio da PRF e só será liberado após o licenciamento, que só será expedido com o pagamento de todas as multas, e a colocação de um novo pneu sobressalente.

A multa por se evadir para não pagar o pedágio é grave, com 5 pontos na CNH e tem o valor de R$ 195,23.