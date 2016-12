Rio recebe três transatlânticos com milhares de turistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cidade brasileira mais procurada por turistas nacionais e estrangeiros nas festividades de final de ano, e também no Carnaval, o Rio de Janeiro -que já havia registrado o Natal mais movimentado dos últimos dez anos–, recebe amanhã (31) três navios de turismo de grande porte trazendo milhares de pessoas. As informações são da Agência Brasil. Os transatlânticos, com turistas argentinos e brasileiros em sua maioria, ficarão ancorados do Pier da Praça Mauá, no Centro, até o meio da tarde do último dia do ano, quando seguirão em direção à praia de Copacabana para assistir a tradicional queima de fogos da virada do ano, uma das maiores, mais tradicionais e concorridas do mundo. O navio MSC Preziosa é a maior das três embarcações, com capacidade para 4.345 passageiros. O trajeto deste cruzeiro começou em Santos, passa pelo Rio e segue viagem para Salvador. Já os turistas que embarcaram no Costa Pacífico, em Buenos Aires, na Argentina, após passar o réveillon no Rio seguirão para o balneário de Búzios, no norte fluminense, com seus 3.780 passageiros. Considerado o mais glamoroso dos transatlânticos da companhia Costa Cruzeiros, o Costa Fascinosa também iniciou sua viagem em Santos e, após assistir a queima de fogos em Copacabana, segue para a Ilha Grande e Salvador. Durante a alta temporada, que vai até abril, desembarcam pelo porto do Rio mais de 350 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes de navios de turismo. OCUPAÇÃO EM ALTA Embora somente amanhã a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Rio (ABIH-RJ) vá divulgar os números da ocupação dos hotéis da cidade, já se sabe, com base em informações divulgadas ao longo da semana, que o índice aumentou 25% em relação ao ano passado. Isso mesmo com uma oferta bem maior de quartos, em função da realização da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas 2016 -que resultou na construção de 18 mil novos quartos. Segundo informações, o Rio já tinha cerca de 50 mil quartos reservados para o réveillon, conquistando o posto de destino nacional mais procurado para a data, seguido por Florianópolis (SC) e Porto Seguro (BA). A previsão é de que mais de 800 mil turistas estejam na cidade para a passagem de ano. De acordo com a ABIH-RJ, até o início desta semana a previsão média de quartos já reservados para o réveillon era de 78%. As regiões mais procuradas são Copacabana/Leme, Ipanema/Leblon e Flamengo/Botafogo, além do Centro. Na Barra da Tijuca, que este ano contará com dez pontos de queima de fogos, a ocupação está em 79%. Nos hotéis cinco estrelas, no entanto, a média de ocupação já chegava a 87%. Segundo a ABIH, o espetáculo pirotécnico usará cinco toneladas de fogos para iluminar o céu da Barra ao Recreio dos Bandeirantes na virada do ano.