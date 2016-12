Daniela Mercury fará contagem regressiva na virada do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tradicional festa de Réveillon de São Paulo, na avenida Paulista, terá início às 19h com o DJ Leandro Pardi, que retorna a cada troca de palco para a festa não parar. A noite contará com as apresentações de Edson e Hudson, Emicida e Daniela Mercury. A cantora baiana fará a contagem regressiva para a virada do ano. A comemoração conta, ainda com Elza Soares acompanhada, pelo grupo Bixiga 70, e encerramento da banda Glória, que se apresenta por volta das 2h da manhã do dia 1º. A mestre de cerimônias será a drag queen Tchaka. O palco dos shows estará localizado na altura do número 500 da avenida Paulista, no cruzamento com a avenida Brigadeiro Luís Antônio, e ficará de frente para o sentido Consolação da via. A área dos shows irá até a altura da alameda Casa Branca. Para o público poder acompanhar todos os detalhes, oito painéis de LED serão instalados por toda a avenida. Para matar a fome do público, o evento terá vários pontos com barracas de alimentação credenciadas pela Subprefeitura da Sé. A Polícia Militar fará uma operação especial durante a festa. Haverá ainda 600 seguranças privados e 150 brigadistas para dar apoio. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras e a Guarda Civil Metropolitana farão a fiscalização para coibir a venda de produtos irregulares. E para garantir o atendimento de saúde à população, 8 postos médicos e 24 ambulâncias (sendo 8 com UTI) estarão de prontidão, com o auxílio da Secretaria Municipal de Saúde. O público poderá acessar o evento pelas ruas Pamplona, Joaquim Eugênio de Lima, alameda Campinas, av. Brigadeiro Luis Antônio e pela própria av. Paulista. As entradas mais próximas ao palco serão fechadas à medida que o espaço for atingindo sua capacidade total, direcionando as pessoas para as próximas entradas. Confira a programação detalhada do Réveillon São Paulo 2017: 18h às 19h – DJ Leandro Pardi 19h – Edson e Hudson Intervalo – DJ Leandro Pardi 20h30 – Emicida Intervalo – DJ Leandro Pardi 22h30 – Daniela Mercury Intervalo – DJ Leandro Pardi 0h50 – Elza Soares (com o grupo Bixiga 70) 1h40 – Banda Glória