Fim de semana da Virada terá calor e operação especial no metrô de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alguns serviços terão mudanças neste final de semana, na capital paulista, por conta do Réveillon. Entre as alterações está a circulação de trens, principalmente, por conta da festa da Virada na avenida Paulista, na região central. Já as estradas devem ter movimento intenso no domingo (1º). Segundo o Metrô, as operações serão estendidas, com os usuários podendo embarcar em qualquer estação das linhas 1-azul, 2-verde -com exceção da estação Brigadeiro-, 3-vermelha e 4-amarela até as 2h da madrugada de sábado para domingo. Após este horário, apenas as estações Paraíso, Trianon/Masp, Consolação e Paulista permanecerão abertas para embarque e desembarque. Todas as demais continuarão em funcionamento, porém somente para desembarque. Nas linha 5-lilás e 15-prata, os usuários poderão embarcar em todas as estações até a meia-noite. Após esse horário, as estações permanecerão abertas, porém somente para desembarque. As AMAs e UBS Integradas funcionarão parcialmente (pronto-atendimento). UPAs 24h, prontos-socorros, AMAs 24h, pronto-atendimento e hospitais abrem normalmente. Com o Ano Novo, as ciclofaixas de lazer não serão ativadas no dia 1º. O rodízio de veículos permanece suspenso até o dia 16 de janeiro. O tempo não deve ter grande alteração na capital paulista em relação aos últimos dias, permanecendo como sol, calor, sensação de tempo abafado e chuvas na forma de pancadas entre o final das tardes e começo das noites. No sábado (31), o dia começa com céu claro e temperaturas em torno de 22ºC, podendo alcançar até 34°C no decorrer da tarde. Já no primeiro dia de 2017, o dia começa com sol entre muitas nuvens, mas as temperaturas sobem rápido, chegando aos 32ºC. Para quem passar o feriado de Ano Novo fora da capital, a orientação é ficar atento aos horários de pico nas estradas paulistas. Para o litoral sul do Estado, no sistema Anchieta-Imigrantes, a pior hora para viajar será nesta sexta entre as 13h e as 14h. No sábado, a previsão é de trânsito entre as 7h e as 8h.