Prefeitura do Rio cancela cessão de terrenos para CTs de Botafogo e Vasco

VINICIUS CASTRO E VINICIUS KONCHINSKI RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Botafogo e Vasco perderam os terrenos cedidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro para a construção dos respectivos CTs em Vargem Grande, zona oeste da cidade. A decisão de cancelar a concessão foi publicada nesta sexta-feira (30) no "Diário Oficial" do Município. O processo estava em andamento na Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas desde 2015, já que os clubes não apresentaram o cronograma das obras. As áreas foram cedidas em abril de 2013 pela Prefeitura por 50 anos (renováveis por mais 50) com a contrapartida de que os centros de treinamento deveriam ficar prontos para as Olimpíadas, quando seriam usados como locais de treinos para as delegações estrangeiras. Os clubes enfrentaram problemas na questão financeira e esperaram um aporte do município. Botafogo e Vasco também reclamaram que os terrenos cedidos eram pantanosos, fato que exigia um aterramento antes da construção. Essa parte da operação foi orçada em torno dos R$ 10 milhões. O cruzmaltino decidiu investir em São Januário com apoio da Ambev, enquanto o alvinegro segue os trabalhos do elenco no Engenhão e na sede de General Severiano. Apenas o Fluminense deu seguimento ao terreno cedido pela Prefeitura. Boa parte do CT Pedro Antônio foi construída e o Tricolor realiza as atividades no local. A sede de Laranjeiras será cada vez menos utilizada após o avanço estrutural. Dos quatro grandes do Rio, o Flamengo é o que mais avançou no que diz respeito ao CT. O clube inaugurou recentemente o módulo profissional do centro de treinamento Ninho do Urubu. O investimento de R$ 15 milhões transformou o espaço em um dos mais modernos do segmento no país. A estrutura, inclusive, receberá a pré-temporada do Rubro-negro em 2017.