Michel Bastos assina rescisão com o São Paulo e fica livre para o Palmeira

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Michel Bastos formalizou nesta sexta-feira (dia 30) a sua saída do São Paulo. O jogador assinou a rescisão contratual e não tem mais qualquer vínculo com o clube do Morumbi. O caminho mais provável para o meia, de 33 anos, é o acerto com o Palmeiras. Agora, o estafe do jogador e a diretoria alviverde discutem os últimos detalhes do contrato. "Existe a possibilidade de ele definir o futuro nos próximos dias. Talvez, até mesmo neste sábado", disse Emmanuel de Kerchove, empresário do jogador, que já havia dado pistas de um possível acerto com o Palmeiras. "A tendência é que ele dispute, mesmo, a Libertadores", havia dito agente ao UOL Esporte. Como adiantou o Blog do Praetzel, Michel deve assinar por duas temporadas com o Palmeiras. Livre do São Paulo, ele tem a chance de receber luvas do clube que for contratá-lo. Michel tinha contrato de mais um ano com o São Paulo, sendo que havia um gatilho de renovação com bônus em caso de classificação para a Copa Libertadores de 2018. Porém, fora dos planos do técnico Rogério Ceni, o jogador se desligou nesta semana do clube do Morumbi. Para assinar a sua rescisão, o jogador abriu mão de algumas dívidas que o São Paulo tinha e de R$ 4,2 milhões, entre salários e direitos de imagem, como previa o acordo assinado em sua contratação.