Dois apostadores acertam as cinco dezenas da Quina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois apostadores acertaram as cinco dezenas do concurso 4272 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (30) em Picos (PI). Eles vão receber o prêmio individual de R$ 3.903.204,22, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 02, 36, 41, 45 e 68. Pela quadra, 89 apostadores receberão R$ 6.804,28 individuais. Outras 6.665 apostas levarão R$ 136,63 individuais pelo terno, e 185.763 ficarão com R$ 2,69 por terem acertado duas dezenas. LOTOFÁCIL Quatro apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 1455 da Lotofácil. Os números sorteados foram: 02, 05, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25. Confira o rateio: 15 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 514.662,04 14 acertos - 280 apostas ganhadoras, R$ 2.262,25 13 acertos - 10990 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 150147 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 938591 apostas ganhadoras, R$ 4,00 LOTOMANIA O concurso 1723 da Lotomania acumulou. As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 18, 19, 21, 24, 26, 35, 36, 39, 44, 49, 50, 62, 72, 80, 81, 85, 86 e 98. Confira o rateio: 20 acertos - Não houve acertador 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 43.442,90 18 acertos - 83 apostas ganhadoras, R$ 1.635,65 17 acertos - 793 apostas ganhadoras, R$ 171,19 16 acertos - 4864 apostas ganhadoras, R$ 27,91 15 acertos - 21763 apostas ganhadoras, R$ 6,23 0 acertos - Não houve acertado