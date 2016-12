Menores são apreendidos dirigindo carro furtado na zona leste de SP

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma equipe do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) da polícia civil, em patrulhamento pela Av. Sapopemba, em São Mateus, avistou um veículo Meriva prata que havia sido roubado na noite de sexta-feira (30) naquela região. A ação foi por volta das 22h e os policiais deram sinal para que o veículo parasse mas os bandidos fugiram dando início a uma perseguição nas ruas do bairro. Durante o ato os policiais do Garra encontraram um outro veículo suspeito, um Chevette azul que havia sido roubado na noite de terça-feira (27). Teve início uma nova perseguição que terminou na Rua Pedro de Medeiros, na Vila Bela, depois do carro bater. Na abordagem constataram que os ocupantes do carro eram quatro menores: dois de 12 anos, um de 14 e um de 16 anos. O veículo estava sendo dirigido por um dos menores de 12 anos, que já tem passagem pela Fundação Casa por roubo de moto. Os menores se entregaram sem reagir e nenhum deles estava armado. O veículo Meriva foi localizado abandonado em outro ponto da mesma rua porém já estava sem o capô e sem uma das portas do passageiro. Ninguém foi preso. A polícia disse que a região é muito conhecida por desmanches de carros. Os pais dos menores foram chamados ao 49º DP (São Mateus) onde o caso vai ser registrado. O delegado não informou se os menores serão liberados.