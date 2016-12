Ao menos 28 morrem em atentado duplo em Bagdá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 28 pessoas morreram e outras 54 ficaram feridas neste sábado (31) em dois atentados suicidas simultâneos em um mercado no centro de Bagdá, no pior ataque desde outubro na capital do Iraque. Dois indivíduos detonaram suas cargas durante a madrugada em al-Sinak, um movimentado mercado de acessórios para carros, alimentos, roupas, sementes e máquinas -a primeira explosão foi na estrada e a segunda em meio a multidão que se formou no local. No último grande atentado em Bagdá, em outubro, um suicida detonou explosivos em meio a uma cerimônia religiosa em um bairro xiita, deixando 34 mortos. Nenhum grupo reivindicou as explosões deste sábado, apesar de o Estado Islâmico realizar frequentes ataques no país.