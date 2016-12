Ouro na Rio-2016, queniana bate recorde feminino na São Silvestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queniana Jemima Sumgong fez do Brasil a sua casa em 2016. Após conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, a maratonista de 32 anos foi a campeã da 92ª São Silvestre, disputada neste sábado (31). A atleta terminou o trajeto de 15 km em 48min35s, marcando novo recorde feminino. Entre mulheres, o melhor tempo anterior pertencia à também queniana Priscah Jeptoo, (48min48s, em 2011) A vitória coroa um ano vitorioso da queniana. Antes mesmo de subir ao lugar mais alto do pódio na Rio-2016, ela já havia conquistado em abril a Maratona de Londres, uma das mais tradicionais corridas de rua do mundo. Neste sábado, Jemima Sumgong liderou a prova de ponta a ponta.