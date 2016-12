Movimento na estrada para as praias é o dobro do normal

A BR-277, em São José dos Pinhais (foto: Reprodução / Ecovia)

O fluxo de veículos na BR-277, estrada que liga Curitiba às praias do Paraná, é o dobro do normal na manhã deste sábado (31). É o que diz a Ecovia, concessionária que administra o trecho da BR-277 entre Curitiba e o Litoral do Paraná.

Segundo a Ecovia, o fluxo às 9h30 deste sábado é de 1.116 carros por hora no sentido Paranaguá. O fluxo considerado normal é de 500 carros por hora. No sentido Curitiba, o movimento é metade do normal: 243 carros por hora.

A Ecovia informou também que o movimento está grande nas PRs-407 e 508. A primeira liga a BR-277 às praias de Ponta do Paraná. A segunda é a Alexandra-Matinhos, que liga a BR-277 ao município de Matinhos.

Para Guaratuba

O fluxo está intenso também no acesso para Guaratuba, através da BR-376/101. Há lentidão no trevo de Garuva, ponto que liga a estrada aos balneários de Guaratuba.