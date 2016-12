Cinco homens vão presos após atirarem contra policiais

Os cinco presos: muita coisa foi apreendida com eles (foto: Divulgação / PMPR)

Cinco homens foram presos durante uma abordagem da Polícia Militar do Paraná em Guaratuba (PR), Litoral do estado, na noite desta quinta-feira (29/12). A ação faz parte do “Verão Paraná 2016/2017” e resultou na apreensão de duas armas de fogo, 773 pedras de crack, 121 buchas de cocaína, 118 buchas de maconha, munições, carregadores e R$ 1,8 mil em dinheiro.

