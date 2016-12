Polícia Militar vai mudar trânsito para quem for passar por Guaratuba

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar fará mudanças no trânsito no próximo domingo (1º/1), devido à quantidade de pessoas que sairão do Litoral do estado após as festas de fim de ano. As duas vias de acesso ao ferryboat, em Guaratuba, terão mão única. A operação acontecerá das 7 às 19 horas e a mudança foi definida pela Prefeitura de Guaratuba em conjunto com a Polícia Militar, por meio do BPRv, para reduzir os congestionamentos nos momentos de maior pico.

“Aquela inversão que acontecia na PR 407, saindo de Pontal do Paraná e seguindo sentido Paranaguá, nós não fazemos mais. Foi feita uma melhoria de engenharia e não há mais a necessidade dessa inversão. Em Guaratuba nós vamos trabalhar com um sistema um pouco diferente. A entrada para o ferryboat, pelo Corpo de Bombeiros, terá duas pistas subindo e no sentido centro para o ferryboat estamos fechando os últimos detalhes para colocar uma guarita a mais para melhorar o acesso”, explica o porta-voz do BPRv, capitão Idevaldo de Paula Cunha Júnior.

De acordo com o oficial do BPRv, para quem vai sentido garuva para pegar a BR 101 ou a BR 376 precisa de atenção. “Inevitavelmente acontecerá congestionamento, mas teremos policiais nos principais cruzamentos sinalizando e ajudando na fluidez do trânsito. Pedimos tranquilidade a todos e que o condutor respeite os limites da via e as sinalizações de trânsito”, destaca.

MÃO ÚNICA

As duas vias de acesso ao ferryboat, em Guaratuba, terão mão única. Na subida do Corpo de Bombeiros, na Rua Antônio Rocha, o sentido único será em direção ao ferryboat, com duas via para subida, sendo mantida a via de acesso exclusivo a Caieiras.

Quem desembarca do ferryboat, em Guaratuba, terá de pegar a via que chega até a rua Capitão João Pedro, na área central. Por esta rua só sobem táxis com passageiros para desembarcar na balsa e veículos oficiais.