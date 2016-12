Lateral direito do Fluminense está a caminho do Bahia para 2017

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense segue no processo de negociação dos jogadores que não serão aproveitados e o próximo que pode ter seu futuro definido é o lateral direito Wellington Silva. O jogador tem negociações avançadas com o Bahia e a tendência é a de que ele troque de Tricolor em 2017. Wellington tem contrato com o clube das Laranjeiras até o fim de 2018, mas após sofrer críticas da torcida principalmente no segundo semestre deste ano, o lateral entrou na lista dos que estão fora dos planos da diretoria para a temporada. A tendência é a de que o jogador seja emprestado para os baianos. Além de Wellington Silva, outro lateral que deverá ser negociado é William Matheus. O canhoto tem conversas avançadas para defender o Coritiba em 2017. Ainda no setor, o Fluminense também pode negociar Giovanni, outro que, a princípio, não será aproveitado pelo técnico Abel Braga. Até o momento, o time carioca contratou somente a dupla de equatorianos Sornoza e Orejuela, que se destacaram no Independiente del Valle (QUE) na Copa Libertadores deste ano. O clube também mantém negociações avançadas para contratar o atacante argentino Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio e que, atualmente, defende o Vélez Sarsfield (ARG).