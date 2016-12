Dorival insiste em volta de Marquinhos Gabriel, mas diretoria tem bronca

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O retorno do meia Marquinhos Gabriel divide opiniões no Santos. Segundo o UOL Esporte, a contratação do jogador é uma insistência do técnico Dorival Júnior, mas a diretoria santista não está disposta a fazer muito esforço pelo atleta. O motivo é que a cúpula alvinegra segue na bronca com Marquinhos Gabriel. Eles alegam que o jogador estava apalavrado com o clube, mas recuou na assinatura do contrato após receber uma proposta mais vantajosa financeiramente do arquirrival. Nos bastidores da Vila Belmiro, dirigentes e pessoas influentes no clube alegam que o meia só pensa em disputar a Copa Libertadores da América e, por isso, aceitou o Corinthians no ano passado e agora pretende voltar ao Santos na próxima temporada. Em 2017, a equipe santista disputará a competição continental, enquanto os corintianos não se classificaram. Por insistência de Dorival Júnior, a diretoria santista promete fazer uma proposta oficial ao Corinthians. A ideia é ceder o volante Alison por empréstimo e uma pequena compensação financeira. A diretoria santista já avisou a Dorival Júnior que não pagará cerca de R$ 9 milhões que o Corinthians pede pela liberação do jogador. O alvinegro praiano descobriu o valor por meio de pessoas ligadas ao meia. Os intermediários, inclusive, revelaram que Marquinhos Gabriel gostaria muito de voltar ao clube do litoral. Entretanto, os dirigentes santistas entendem que Marquinhos Gabriel ficou desvalorizado por sua temporada irregular no Corinthians e, inclusive, já avisou que não pagará o mesmo salário oferecido no início deste ano e muito menos comprará os direitos econômicos do meia. Desta forma, a chance de Dorival Júnior contar com o Marquinhos Gabriel passa pelo volante Alison, que perdeu espaço no clube após a chegada do comandante santista. O jogador de 23 anos foi procurado pela direção corintiana no início da temporada e está sem espaço com Dorival. Leandro Donizete, da mesma posição, já foi contratado na Vila Belmiro. Alison, nesse momento, porém, não é um Plano A no Parque São Jorge. Rithelly é o nome preferido.