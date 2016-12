Ferroeste aumenta em 35,1% volume de cargas transportadas em 2016

Os trilhos da Ferroeste receberam mais vagões durante o ano de 2016. Na comparação com 2015, a Ferroeste apresentou um aumento de 35,1% do volume transportado entre as cidades de Cascavel e Guarapuava, que é o fluxo interno onde opera a Ferroeste.

Já a soma de todos os produtos transportados pela Ferroeste, incluindo o que passou também por outras cidades, passou de 734,6 mil toneladas em 2015 para 831 mil toneladas agora em 2016. Um acréscimo de 13,2% do volume transportado.

“O Governo do Paraná fez investimentos que agora se revertem em bons resultados na Ferroeste. Foram compradas cinco locomotivas e 364 vagões graneleiros, isto contribuiu de forma decisiva neste crescimento de cargas transportadas”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.

CARGAS

Entre o total de 831 mil toneladas transportadas, a soja representou a maior parte dos produtos, com 39% (323.400 toneladas).

Os contêineres ficaram em segundo lugar, 25%. Cimento, com 130.600 toneladas, milho, 56.810 toneladas e combustível, 39.200 toneladas fecharam a lista dos produtos mais transportados em 2016.

PREVISÃO 2017

Para 2017, a Ferroeste estima ter um aumento de 38% do volume de produtos transportados, entre Cascavel e Guarapuava. A previsão é ter um aumento de receita da ordem de 55%.

INVESTIMENTOS

Em 2015, a Ferroeste comprou cinco locomotivas MX 620, a maior aquisição de maquinário da história da empresa. Também foram adquiridos 364 vagões graneleiros FHD.

Com as locomotivas e os vagões, a ferrovia aumentou sua capacidade de tração e, com isso, melhorou o atendimento aos produtores da região Oeste.

A Ferroeste encerrou 2015 com investimentos inéditos de R$ 4,5 milhões. Os aportes do Governo do Estado na modernização da empresa, nos últimos cinco anos, já somam R$ 12,4 milhões.