O homem no meio da rua em Ipanema: esfaqueado na madrugada (foto: Rede News 24 horas / Michael Martins)

Um homem foi encontrado morto no meio de uma rua no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná (Litoral paranaense). O crime ocorreu na madrugada deste sábado (31). Ele teria sido esfaqueado.