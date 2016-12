Polícia Militar monta esquema de segurança para o Réveillon no Litoral do PR

Para garantir a tranquilidade dos veranistas e moradores do Litoral do estado que estão nas praias paranaenses para o Réveillon, a Polícia Militar do Paraná montou um esquema de segurança com diferentes modalidades de policiamento e também bloqueios em locais específicos. Em todas as regiões com concentração de pessoas terá reforço no policiamento. Além do policiamento regular haverá o apoio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), além do Serviço Velado.

“Até o momento a operação Verão Paraná está bem tranquila e apesar da crise estamos tendo um grande público. As pessoas estão de forma ordeira e acatando as solicitações dos órgãos competentes. Pedimos a todos que tenham paciência, pois devido a grande movimentação no litoral teremos congestionamento e filas”, afirma o Subcomandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) e Coordenador Operacional do Verão Paraná, major Cesar Kamakawa.

A PM estará atenta também nas proximidades da orla e ruas mais distantes para evitar furtos a residências. “Em pontos específicos onde haverá a queima de fogos e trios elétricos teremos um número maior de policiais militares, mas o policiamento ostensivo também estará focado nas moradias para evitar crimes”, explica o major Kamakawa.

RODOVIAS

Nas estradas estaduais as equipes policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) farão testes de etilômetro (bafômetro), bloqueios em locais pré-definidos, atividades rotineiras de verificação de documentação e de infrações de trânsito rodoviário, além de utilizarem radares para o controle de velocidade e outras ações preventivas.

As equipes do BPRv acompanharão o fluxo de veículos e reforçarão a fiscalização em diversos trechos para inibir, principalmente a embriaguez ao volante, além de outras atitudes perigosas como a ultrapassagem em local proibido, o excesso de velocidade e outros delitos que podem ocasionar acidentes fatais.

Mão única

No domingo (1º/01), as duas vias de acesso ao ferryboat, em Guaratuba, terão mão única. Na subida do Corpo de Bombeiros, na Rua Antônio Rocha, o sentido único será em direção ao ferryboat, com duas via para subida, sendo mantida a via de acesso exclusivo a Caieiras.

Quem desembarca do ferryboat, em Guaratuba, terá de pegar a via que chega até a rua Capitão João Pedro, na área central. Por esta rua só sobem táxis com passageiros para desembarcar na balsa e veículos oficiais. A operação acontecerá das 7h às 19h de domingo. A mudança foi definida pela Prefeitura de Guaratuba em conjunto com a Polícia Militar, por meio do BPRv, para reduzir os congestionamentos nos momentos de maior pico.

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná está atuando nos balneários do Litoral do estado com 89 postos guarda-vidas nos locais de banho e de maior concentração de veranistas, dando orientações sobre os cuidados no mar para evitar afogamentos e outras situações de perigo à vida. Somente na região litorânea são 661 profissionais para as mais diversas atividades de prevenção e perigo (644 bombeiros militares e 17 guardas-vidas civis).

Para poder atender melhor a comunidade foi lançando um aplicativo para celular por meio do qual as pessoas poderão ter acesso à informações em tempo real sobre abertura e fechamento de postos de guarda vidas, alertas em relação à águas-vivas, mau tempo, incidência de raios, descargas atmosféricas, etc.

Em suas atividades o Corpo de Bombeiros contará com embarcações, motos aquáticas, quadriciclos, caminhonetes e outras viaturas, além do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) que ajuda na agilidade do salvamento e transporte das vítimas.

PULSEIRAS

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros disponibilizam pulseirinhas de identificação em toda a área litorânea do Paraná. A atividade, além de ser preventiva, também visa a aproximação da comunidade com os militares estaduais. Os pais ou responsáveis poderão retirar a pulseira nas viaturas e nos módulos móveis da PM na orla, além dos postos do Corpo de Bombeiros.

BLOQUEIOS E POLICIAMENTO PARA O REVEILLON LITORAL:

Pontal do Paraná

Em Pontal do Paraná haverá queima de fogos nos Balneários de Pontal do Sul, Shangri-lá, Ipanema, Santa Terezinha e Praia de Leste. A Polícia Militar fará o policiamento motorizado e a pé na orla marítima dos balneários, bem como a fiscalização no ponto de embarque para a Ilha do Mel, em Pontal do Sul, com o apoio da Companhia de Operações com Cães (COC), subunidade do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Matinhos

No município de Matinhos, a 00h de domingo (01/01), terá queima de fogos na Praia Brava próximo à Rua Alvorada, na Praia Brava próximo a Rua Londrina e próximo ao Pico da Praia central. Entre às 21 horas de sábado (31/12) e às 2 horas de domingo (01/01) terá trio elétrico e apresentação de bandas na Avenida Atlântica, esquina com a Rua Alvorada, e na Avenida Atlântica no Balneário Praia Grande.

Além de ter equipes a pé na orla marítima, PM fará o policiamento ostensivo com o apoio da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) em toda a Avenida Atlântica que estará com o trânsito bloqueado das 18h às 2h. No Balneário de Irajá terá um bloqueio parcial apenas no local onde haverá trio elétrico.

Guaratuba

Já em Guaratuba, a partir das 21 horas do dia 31/12 haverá trio elétrico com apresentação de bandas na Praia Central de Guaratuba e às 00 horas queima de fogos no Morro do Cristo. A Polícia Militar contará, além de policiais a pé na orla marítima, com equipes da ROTAM e da Companhia Tático de Trânsito (COTAMOTRAN) do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), além do caminhão com a Plataforma de Observação Elevada (POE) que por meio de câmeras de órgãos públicos instaladas em locais estratégicos consegue acompanhar a movimentação em tempo real.

Outras cidades

Em Paranaguá o policiamento será feito pela ROTAM e RPA (Radiopatrulha), além das equipes a pé. Nos municípios de Morretes e Guaraqueçaba haverá o policiamento ostensivo e preventivo. Já em Antonina os policiais atuarão com equipes motorizadas, bem como com o módulo móvel, intensificando as atividades na Ponta da Pita, onde haverá uma queima de fogos.