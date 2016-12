Palmeiras acerta contratação de Michel Bastos

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras acertou a contratação de Michel Bastos para a temporada 2017. O jogador de 33 anos rescindiu seu contrato com o São Paulo na última semana e ganhará R$ 300 mil por mês no novo time. O reforço foi confirmado no sábado (31) pela diretoria do clube, via redes sociais. O vínculo é de dois anos, com opção de renovação por mais um. Michel Bastos é o quinto reforço do Palmeiras para a temporada 2017. O Atlético-MG chegou a manter conversas avançadas para a contratação de Bastos, mas viu a negociação inflacionar com a chegada do Palmeiras e decidiu buscar outros jogadores para a posição. Surgiu, então, o interesse do Galo por Marlone, atualmente no Corinthians. PRÓXIMA TEMPORADA Atual campeão brasileiro, o Palmeiras já acertou com Hyoran, da Chapecoense, Raphael Veiga, do Coritiba, o venezuelano Alejandro Guerra, do Atlético Nacional, da Colômbia, e o atacante Keno, do Santa Cruz. Quem treinará a equipe é o técnico Eduardo Baptista. O atual campeão brasileiro já acertou com Hyoran, da Chapecoense, Raphael Veiga, do Coritiba, o venezuelano Alejandro Guerra, do Atlético Nacional, da Colômbia, e o atacante Keno, do Santa Cruz.