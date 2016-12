Tabela da Primeira Liga muda e Paraná estreia contra o Avaí

O Paraná Clube vai estrear na Primeira Liga contra o Avaí, na Vila Capanema, no dia 25 de janeiro. A tabela da competição foi alterada nesta sexta-feira (30) e inverteu dois jogos do clube paranaense – o único da capital a participar da competição, já que Atlético e coritiba desistiram.

Pela tabela original, o Paraná estrearia no mesmo dia 25, mas contra o Londrina, na Vila. Esse jogo passou para a terceira rodada e será em Londrina. O duelo com o Avaí a princípio seria na Ressacada, em Florianópolis, mas agora será na Vila. Apenas o compromisso da segunda rodada – contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli – não foi alterado.