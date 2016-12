Menino de 14 anos morre afogado em praia de Pontal do Paraná

Bombeiros tentam reanimar o menino que se afogou no Atami Sul: sem sucesso (foto: Roney Rodrigues)

Um menino de 14 anos morreu afogado neste sábado (31) no balneário do Atami Sul, em Ponta do Paraná. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e encaminhado para um pronto-socorro, mas não resistiu.

A ocorrência foi por volta das 9h30. O menino teia ficado submerso no mar por vários minutos. Bombeiros Militares Guarda-Vidas, com apoio de embarcações do Corpo de Bombeiros e do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, realizaram buscas pela praia e o encontraram ainda com vida, mas inconsciente.

Procedimentos de reanimação avançada, em presença do médico da aeronave, foram realizados por 49 minutos. O jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Shangrilá, outro balneário de Pontal do Paraná. Mas morreu antes de chegar.