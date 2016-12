Virada na Avenida Paulista terá shows musicais e 12 minutos de fogos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem vai curtir a virada do ano na avenida mais famosa do país deve se preparar para acompanhar a comemoração. O réveillon de São Paulo na Avenida Paulista contará com uma grande festa na virada do ano para 2017. As informações são da Agência Brasil.

O evento, que começa às 18h deste sábado (31) e só termina depois das 2h deste domingo (1º), terá apresentações de artistas de diversos estilos musicais, como a dupla sertaneja Edson & Hudson, o rapper Emicida, as cantoras Daniela Mercury e Elza Soares e a Banda Glória. O DJ Leandro Pardi chega nos intervalos para a festa não parar.

O palco está localizado na altura do número 500 da Paulista, no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, e ficará de frente para o sentido Consolação. A área dos shows irá até a altura da Alameda Casa Branca. Para chegar ao local da festa, a entrada será feita pelas ruas Pamplona e Joaquim Eugênio de Lima, Alameda Campinas e avenidas Brigadeiro Luiz Antônio e Paulista.

Haverá revista preventiva nos acessos aos shows e não será permitida a entrada com armas de fogo, objetos perfurantes ou cortantes, latas, garrafas, guarda-chuvas, fogos de artifício e outros que possam apresentar risco. De acordo com a prefeitura de São Paulo, a contagem regressiva será realizada por Daniela Mercury e terá 12 minutos de queima de fogos.

O encerramento dos shows acontecerá com a Banda Glória, por volta da 1h40 da manhã do dia 1º de janeiro. A drag queen Tchaka será a mestre de cerimônias do réveillon paulistano. Para o público acompanhar os detalhes da festa, oito painéis de LED e dez torres de som foram espalhados pela Avenida Paulista. O evento também terá vários pontos com barracas de alimentação e vendedores cadastrados pela Subprefeitura da Sé, além de 370 sanitários químicos instalados na avenida.

TRANSPORTE

Com os bloqueios de trânsito na região, a recomendação é que o público vá à festa de transporte público. Algumas linhas de ônibus da SPTrans terão alteração de itinerário e o Metrô também terá operação especial, mantendo as estações Trianon-Masp, Paraíso e Consolação da linha Verde abertas durante toda a madrugada para a chegada e partida do público. Na avenida Paulista, somente a estação Brigadeiro será fechada, porque está localizada próxima ao palco.

ACESSO

A partir das 13h deste sábado, com o término da Corrida de São Silvestre, a Avenida Paulista permanecerá interditada para acesso de carros entre a Rua Teixeira da Silva e Alameda Campinas, em ambos os sentidos. SEGURANÇA A Polícia Militar fará uma operação especial e contará também com 600 seguranças privados e 150 brigadistas para dar apoio. Haverá ainda equipes das subprefeituras e da Guarda Civil Metropolitana realizando fiscalização de venda de produtos irregulares. Quanto ao atendimento de saúde à população, haverá oito postos médicos e 24 ambulâncias, sendo oito com UTI. ATRAÇÕES 18h às 19h – DJ Leandro Pardi 19h – Edson e Hudson Intervalo – DJ Leandro Pardi 20h30 – Emicida Intervalo – DJ Leandro Pardi 22h30 – Daniela Mercury Intervalo – DJ Leandro Pardi 0h50 – Elza Soares (com o grupo Bixiga 70) 1h40 – Banda Glória