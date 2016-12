Coritiba perde atacante para o futebol do Japão

Leandro: rumo ao Kashima Antlers (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O Coritiba tentou, mas não conseguiu segurar o atacante Leandro para 2017. O jogador tem os direitos econômicos presos ao Palmeiras e estava no Alto da Glória por empréstimo. Os coxas-brancas queriam renovar o empréstimo, mas o clube paulista o cedeu ao Kashima Antlers, do Japão.

Leandro veio do Palmeiras no começo de 2016, junto com o volante Amaral e o atacante Vinicius, sem custos de transferência para o Coritiba. O clube pausliat ainda por cima pagava parte dos salários. Ao fim do ano, o diretor de futebol Alex Brasil chegou a viajar a São Paulo para negociar a renovação de Leandro e de Amaral. Contudo, o clube paulista falou que não bancaria mais os salários se houvesse um novo empréstimo.

Já a negociação entre Palmeiras e Kashima é diferente. O atual campeão brasileiro deve faturar R$ 1 milhão com o empréstimo de Leandro aos japoneses. E ainda há a possiblidade de uma negociação em definitivo ao fim de 2017. O atacante tinha contrato com o Palmeiras até dezembro de 2017, mas o vínculo será prorrogado por mais um ano para o acordo com o Kashima Antlers ser finalizado.

No Coritiba, Leandro jogou 46 vezes (34 como titular) e marcou 12 gols. Ele era titular com o técnico Gilson Kleina, perdeu espaço com Pachequinho e foi reabilitado por Paulo Cesar Carpegiani.