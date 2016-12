Hackers invadem site pessoal de Michel Temer

A home hackeada do site de Michel Temer: manifestação apartidária (foto: Reprodução)

O site do presidente Michel Temer foi invadido neste sábado (31) por hackers. Pela manhã, a página, que usa os tons verde e amarelo, tinha um fundo preto e palavras que bradavam contra os políticos e o Congresso Nacional. O site voltou ao normal à tarde.

“Batemos de frente, e querendo ou não tem que RESPEITAR!”, dizia a mensagem, assinada por ‘Anarchy Ghost’ (Fantasma Anarquista). “Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Eu quero pena de morte pra quem tá no Congresso, vocês que deveriam responder por crime hediondo.” O hacker se diz apartidário. “Antes de me chamar de esquerda ou direita, eu quero é que se dane a direita, meio e esquerda! Danem-se os partidos”, escreveu.

O site de Michel Temer é mantido pelo seu partido, o PMDB, e divulga informações sobre o político. Mas não se trata de uma página oficial da Presidência da República.