Suspeito de extorsão, ex-secretário é considerado foragido

O bruxo Chic Jeitoso e o ex-secretário Marcelo Araujo: citados na Operação Lomax (foto: Reprodução / Facebook)

O advogado e ex-secretário municipal de Trânsito Marcelo Araújo passou a ser considerado foragido da Justiça neste sábado (31). Na sexta-feira (30), a 4ª Vara da Justiça Criminal de Curitiba decretou nesta sexta-feira a prisão preventiva dele e de Luiz Antonio Ferreira Pereira, conhecido como bruxo Chik Jeitoso. A decisão atendeu a pedido da Polícia Civil.

O vidente foi preso no último dia 20 na operação Lomax, junto com o advogado e ex-secretário. Pereira na Casa de Custódia de Piraquara. Já Araújo conseguiu habeas corpus para deixar a prisão no dia 23, mas teve a prisão preventiva decretada. Ele foi procurado em sua residência em Curitiba e na praia de Camboriú (SC), dois endereços ligados a ele, mas não foi encontrado.

Para a polícia, Araújo tem ciência de que é considerado foragido, já que a polícia avisou familiares sobre a existência do mandado de prisão. A um portal de notícias, contudo, o advogado de Araújo negou a existência do decreto de prisão preventiva.

Pereira e Araújo são acusados de extorsão e de cobrar valores que chegariam a R$ 5 milhões para não divulgar denúncias sobre políticos, empresários e artistas, entre eles o apresentador Ratinho, da Rede Massa. Os dois negam as acusações.