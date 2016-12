João Doria assume o cargo neste domingo e será o 62º prefeito de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir deste domingo (1º), quando assume o cargo, João Doria (PSDB) será o 62º prefeito de São Paulo desde 1899, quando o cargo foi introduzido na cidade -alguns dos governantes anteriores ocuparam a posição por mais de uma vez. Antes disso, houve prefeitos apenas por um curto tempo no período regencial, entre os anos de 1835 e 1838. Apesar da introdução do cargo na virada do século, a primeira eleição direta para prefeito em São Paulo aconteceu apenas em 1907, quando Antônio da Silva Prado foi reeleito. Antes disso, a votação era feita por integrantes da Câmara Municipal. Já a primeira eleição para prefeito por sufrágio universal ocorreu somente em 1953. Saiba a seguir quem foram os outros prefeitos de São Paulo: 1 - Antônio da Silva Prado (07/01/1899 - 15/01/1911) 2 - Raymundo da Silva Duprat (16/01/1911 - 14/01/1914) 3 - Washington Luís Pereira de Souza (15/01/1914 - 15/08/1919) 4- Álvaro Gomes da Rocha Azevedo (16/08/1919 - 15/01/1920) 5- Firmiano Morais Pinto (16/01/1920 - 15/01/1926) 6- José Pires do Rio (16/01/1926 - 23/10/1930) 7- Joaquim José Cardoso de Mello Neto (24/10/1930 - 05/12/1930) 8- Luiz de Anhaia Mello (06/12/1930 - 25/07/1931) 9- Francisco Machado de Campos (26/07/1931 - 13/11/1931) 10- Luiz de Anhaia Mello (14/11/1931 - 04/12/1931) 11- Henrique Jorge Guedes (05/12/1931 - 23/05/1932) 12- Goffredo da Silva Telles (24/05/1932 - 02/10/1932) 13- Arthur Saboya (03/10/1932 - 28/12/1932) 14- Theodoro Augusto Ramos (29/12/1932 - 01/04/1933) 15- Arthur Saboya (02/04/1933 - 22/05/1933) 16- Oswaldo Gomes da Costa (23/05/1933 - 30/07/1933) 17- Carlos dos Santos Gomes (31/07/1933 - 21/08/1933) 18- Antonio Carlos Assumpção (22/08/1933 - 06/09/1934) 19- Fábio da Silva Prado (07/09/1934 - 31/01/1938) 20- Paulo Barbosa de Campos Filho (01/02/1938 - 15/02/1938) 21- Fábio da Silva Prado (16/02/1938 - 30/04/1938) 22- Francisco Prestes Maia (01/05/1938 - 10/11/1945) 23- Abrahão Ribeiro (11/11/1945 - 14/03/1947) 24- Christiano Stockler das Neves (15/03/1947 - 28/08/1947) 25- Paulo Lauro (29/08/1947 - 25/08/1948) 26- Milton Improta (26/08/1948 - 03/01/1949) 27- Asdrúbal Euritysses da Cunha (14/01/1949 - 27/02/1950) 28- Lineu Prestes (28/02/1950 - 31/01/1951) 29- Armando de Arruda Pereira (01/02/1951 - 07/04/1953) 30- Jânio da Silva Quadros (08/04/1953 - 06/07/1954) 31- José Porfírio da Paz (07/07/1954 - 17/01/1955) 32- Jânio da Silva Quadros (18/01/1955 - 05/02/1955) 33- William Salem (06/02/1955 - 01/05/1955) 34- Juvenal Lino de Mattos (02/07/1955 - 10/04/1956) 35- Wladimir de Toledo Piza (11/04/1956 - 07/04/1957) 36- Adhemar Pereira de Barros (08/04/1957 - 09/01/1958) 37- Cantídio Nogueira Sampaio (10/01/1958 - 06/02/1958) 38- Adhemar Pereira de Barros (07/02/1958 - 08/02/1961) 39- Manoel de Figueiredo Ferraz (09/02/1961 - 28/02/1961) 40- Adhemar Pereira de Barros (01/03/1961 - 07/04/1961) 41- Francisco Prestes Maia (08/04/1961 - 07/04/1965) 42- José Vicente Faria Lima (08/04/1965 - 07/04/1969) 43- Paulo Salim Maluf (08/04/1969 - 07/04/1971) 44- José Carlos de Figueiredo Ferraz (08/04/1971 - 21/08/1973) 45- João Brasil Vita (22/08/1973 - 27/08/1973) 46- Miguel Colasuono (28/08/1973 - 16/08/1975) 47- Olavo Egidio Setubal (17/08/1975 - 11/07/1979) 48- Reynaldo Emygdio de Barros (12/07/1979 - 14/05/1982) 49- Antonio Salim Curiati (15/05/1982 - 14/03/1983) 50- Francisco Altino Lima (15/03/1983 - 10/05/1983) 51- Mario Covas (11/05/1983 - 31/12/1985) 52- Jânio da Silva Quadros (01/01/1986 - 31/12/1988) 53- Luiza Erundina de Souza (01/01/1989 - 31/12/1992) 54- Paulo Salim Maluf (01/01/1993 - 31/12/1996) 55- Celso Pitta (01/01/1997 - 25/05/2000) 56- Régis de Oliveira (26/05/2000 - 13/06/2000) 57- Celso Pitta (14/06/2000 - 31/12/2000) 58- Marta Suplicy (01/01/2001 - 31/12/2004) 59- José Serra (01/01/2005 - 31/03/2006) 60- Gilberto Kassab (31/03/2006 - 31/12/2012) 61- Fernando Haddad (01/01/2013 - 31/12/2016)