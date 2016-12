Mel Maia é comparada a Susana Vieira em 'A Cara do Pai'

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - No ar em "A Cara do Pai" (Globo) como Duda, a atriz Mel Maia, 12, se diverte nos bastidores ao lado de Leandro Hassum, 43, que interpreta seu pai na série. É a primeira vez que ela contracena com o humorista e conta que, de imediato, se identificou com ele. "É muito legal gravar com o Leandro, porque ele é uma figura mesmo. Ele faz a gente rir muito. Depois, ele consegue parar de rir e a gente não", conta. A amizade entre os dois já está rendendo até apelidos: "Ele me chama de Susaninha [em referência à atriz Susana Vieira], porque sou muito alegre, sou verdadeira e chego atrasada no set. Mas não é de uma forma ruim que ele fala isso. É uma coisa boa!" A atriz-mirim também se aproximou bastante de Pietra Hassum, 17, filha do humorista e estreante na TV. "Parece que a gente já se conhecia há muito tempo, porque nos demos muito bem." Na série, que tem direção-geral de Fabricio Mamberti e redação final de Daniel Adjafre, Duda é uma pré-adolescente de dez anos, filha de Théo (Leandro Hassum) e Silvia (Alessandra Maestrini), que são separados. Sempre em conflito com a ex-mulher, ele dá o seu melhor para ser um bom pai para a menina, ainda que seja completamente atrapalhado e frequentemente faça a filha morrer de vergonha. Na vida real, o pai de Mel também faz com que ela pague alguns micos de vez em quando. "Um dia, a gente estava passeando e eu estava com as minhas amigas. De repente, meu pai deu um grito no meio da rua: 'Oh meu Deus, olha quem está ali embaixo do viaduto'. Aí todo mundo olhou para lá, mas era um menino grafitado no muro", conta ela, que confessa ter ficado sem reação com a piada sem graça. Apesar da pouca idade, "A Cara do Pai" é o décimo trabalho da atriz na televisão. Ela estreou em 2011 e ganhou destaque no ano seguinte ao interpretar a personagem Rita, na primeira fase da novela "Avenida Brasil". Responsável, ela garante que as gravações nunca atrapalharam seu desempenho no colégio, apesar de deixarem o dia corrido. "Atualmente, gravo de segunda a sábado, mas sempre dá tempo de fazer a lição de casa." A "Cara do Pai" faz parte da programação de fim de ano da Globo, mas deve continuar em 2017. No elenco estão também Alexandre Lino, Kaik Brum, Thiago Rodrigues e Walter Breda. NO CINEMA Num papel bem diferente de tudo o que já tinha feito até o momento, Mel Maia também está em cartaz no filme "Através da Sombra", um suspense de Walter Lima Jr. e inspirado no conto "A Volta do Parafuso", um dos grandes clássicos da literatura fantástica, escrito por Henry James. Na trama, Mel é a pequena Elisa. Ela vive com o irmão, Antonio (Xande Valois), na fazenda de café do tio, Afonso (Domingos Montagner). Laura (Virginia Cavendish) é contratada como professora dos dois, que são órfãos. Com o tempo, ela sente que as crianças estão sob influências malignas de espíritos e busca desvendar o mistério. "Eu interpreto uma menina estranha. O filme é meio pesado", define a atriz, que, apesar disso, garante que não teve medo de gravar o longa. "Sou apaixonada por filmes de terror. Tenho vontade de fazer outros."