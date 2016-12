B. Cumberbatch é parente de criador de Sherlock Holmes

O ator Benedict Cumberbatch na série Sherlock: parente de Conan Doyle (foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisadores especializados em genealogia descobriram que o ator Benedict Cumberbatch, que vive Sherlock Holmes em série produzida pela inglesa BBC e exibida no Brasil pela TV Cultura, é um parente distante de sir Arthur Conan Doyle, escritor que criou o personagem do famoso detetive. Cumberbatch seria primo de 16º grau de Conan Doyle (1859-1930), segundo o site Ancestry.com. Segundo o porta-voz do site, Dallin Hatch, a pesquisa não foi encomendada, os pesquisadores investigaram porque gostam da série e de desafios que envolvam história. O ancestral em comum dos dois seria um dos filhos do rei Eduardo 3º, que viveu no século 14.