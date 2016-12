Na véspera da posse, Greca passa mal e faz exames em hospital

O prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca, passou mal neste sábado (31), véspera da posse na Prefeitura de Curitiba – marcada para este domingo (1º/1). Ele acabou sendo levado para exames no hospital Marcelino Champagnat.

Segundo a assessoria do prefeito, ele se sentiu mal à tarde, mas melhorou. Ele passou por uma bateria de exames cardiológicos. A família teria dito que nada de grave foi constatado no prefeito eleito, que está com 60 anos. A liberação estava prevista para as 20 horas.

Neste domingo, Greca participará de uma cerimônia na Câmara Municipal, onde ocorre o juramento para o mandato. Depois, ele vai para o Memoria de Curitiba, no Largo da Ordem, onde a posse será complementada a partir das 18 horas.