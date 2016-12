Litoral do Paraná aumenta população em 460% nesta virada de ano

A população do Litoral do Paraná vai fica mais de cinco vezes maior esta virada de ano, entre sábado (31/12/2016) e domingo (1/1/2017). É que o Réveillon nas praias deverá ter 1,5 milhão de pessoas, segundo um cálculo da Associação de Hotéis, Pousadas, Restaurantes, Bares, Casas Noturnas e Similares do Litoral Paranaense (Assindilitoral). Em condições normais, a população somada das sete cidades da Orla do Estado é de 267 mil pessoas, segundo o IBGE. Ou seja, o aumento é de 460%.

Por causa do alto movimento, as estradas de acesso às praias ficaram lotadas em alguns períodos, principalmente na sexta-feira (30). Os estabelecimentos comerciais, principalmente nas cidades de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, estão lotados.

Na virada de na, estão previstas grandes queimas de fogos nas cidades com praia. Haverá queimas de fogos em cinco balneários de Pontal do Paraná, três em balneários de Matinhos e dois em praias de Guaratuba.

O Litoral pode ter um faturamento grande na temporada. Segundo estimativa da Assindilitoral, cada veranista deve gastar até R$ 100 por dia durante esta temporada. Na última temporada, 2,5 milhões de pessoas passaram pelas praias do Paraná.