Caixa sorteia os números da Mega da Virada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (31) os números do concurso 1890 da Mega-Sena, a Mega da Virada. As dezenas sorteadas foram: 05, 11, 22, 24, 51 e 53. O rateio não havia sido divulgado até as 20h30. O prêmio, estimado em R$ 225 milhões, não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido com os que acertaram cinco números. Não havendo acertadores de cinco, o prêmio é rateado entre os que acertaram quatro números. QUINA Um aposta acertou as cinco dezenas do concurso 4273 da Quina e vai receber o prêmio de R$ 481.976,09. Os números sorteados foram: 09, 21, 30, 46 e 57. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 481.976,09 Quadra - 4 números acertados - 35 apostas ganhadoras, R$ 7.475,55 Terno - 3 números acertados - 2852 apostas ganhadoras, R$ 137,95 Duque - 2 números acertados - 80421 apostas ganhadoras, R$ 2,69 TIMEMANIA O concurso 975 da Timemania acumulou. Os números sorteados foram: 01, 13, 14, 18, 22, 41 e 53. O time do coração foi o "Brasiliense/DF". Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 34.911,45 5 números acertados - 285 apostas ganhadoras, R$ 699,97 4 números acertados - 5161 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 47557 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - Brasiliense/DF - 9373 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA Não houve acertador na faixa principal de nenhum dos dois sorteios do concurso 1589 da Dupla-Sena. Confira as dezenas sorteadas e o rateio: 1º sorteio - 03, 13, 16, 18, 32 e 49 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras, R$ 2.623,11 Quadra - 4 números acertados - 777 apostas ganhadoras, R$ 65,58 Terno - 3 números acertados - 13778 apostas ganhadoras, R$ 1,84 2º sorteio - 05, 07, 14, 16, 33 e 36 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 10 apostas ganhadoras, R$ 4.013,36 Quadra - 4 números acertados - 799 apostas ganhadoras, R$ 63,78 Terno - 3 números acertados - 14708 apostas ganhadoras, R$ 1,73 LOTERIA FEDERAL A Caixa sorteou ainda os bilhetes do concurso 05141 da Loteria Federal. Os ganhadores foram: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 14961 - 700.000,00 2º - 01163 - 38.000,00 3º - 71390 - 32.000,00 4º - 48404 - 28.000,00 5º - 17315 - 24.048,00